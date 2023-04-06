У Бахмуті з'явилися російські десантники з термобаричними вогнеметами

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Геолоковані відео підтверджують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута — на північ від Хромове за 2 км від міста і на північний схід від Оріхово-Васильівки за 11 км. Найманці ПВК «Вагнера», як стверджують російські джерела, захопили будівлю школи на захід від стадіону «Металург» у центрі Бахмута.

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У щоденному бюлетені американського Інституту вивчення війни (ISW) досить багато місця приділено аналізу ситуації навколо Бахмута.

Аналітики помітили термобаричну вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепек», що може говорити про те, що на цій ділянці почали діяти регулярні частини ПДВ. «Сонцепек» — система рівня військового округу, але її застосування, на думку ISW, не дасть російським військам вирішальної переваги.

Інші кадри показують, що українські сили висунулися на позиції на захід від Новобахмутівки на північ від Авдіївки. Однак залишається незрозумілим, чи ЗСУ зберігають позиції в цих районах.

В Інституті зауважили, що у середу президент України Володимир Зеленський припустив можливість виходу з Бахмута, щоб уникнути оточення. Однак поки що українське командування вважає, що можливість відходу зберігається.

Українські оборонці минулої доби відбили понад 60 атак противника.

Росіяни продовжують зосереджувати основні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — повідомляє Генштаб.

Командування Сил спеціальних операцій показало відео роботи своїх операторів у Бахмуті. На цих кадрах вуличні бої в місті.