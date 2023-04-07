рф могла намеренно повредить словацкие МиГ-29. Фото: Лукас Ровинский

https://racurs.ua/n181763-rf-mogla-namerenno-povredit-slovackie-mig-29-kotorye-hoteli-peredat-vsu-minoborony.html

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Російські технічні фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.

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Ці літаки не використовувались словацькими Збройними силами з серпня 2022 року. Представники України приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки. Однак до минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині й саме тоді могли завдавати шкоди цим літакам. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє видання Euractiv.

У МіГ-29 були деякі частини, до яких мали доступ лише російські експерти. І дефекти виявили тільки у тих винищувачах, до яких мали доступ представники рф.

На основі підозр військових словацька поліція проводила розслідування. Однак знайти ознаки навмисного саботування не вдалося. За словами Надя, словацька сторона «відчула втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з’являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони».

Нагадаємо, Словаччина вирішила передати Україні 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29. Братислава офіційно підтвердила передачу перших літаків Києву 23 березня, а їхню передислокацію здійснювали українські пілоти за допомогою ВПС Словаччини й українського персоналу.

Джерело: Euractiv