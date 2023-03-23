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Гей, соколи — Словаччина показала МіГ-29, які надали Україні
Гей, соколи — Словаччина показала МіГ-29, які надали Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181261-gey-sokoly-slovachchyna-pokazala-mig-29-yaki-nadaly-ukrayini-video.htmlРакурс
Збройні сили Словаччини показали багатоцільові винищувачі МіГ-29, які надали Україні. З’явилося відео передачі ЗСУ чотирьох МіГ-29 під словацьку версію пісні «Гей, соколи!»
Нагадаємо, сьогодні Братислава офіційно підтвердила передачу перших літаків Україні.
Передислокацію винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.
Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації, — сказав міністр оборони Ярослав Надь.
Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні. Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.
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