Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гей, соколи — Словаччина показала МіГ-29, які надали Україні

Гей, соколи — Словаччина показала МіГ-29, які надали Україні (ВІДЕО)

23 бер 2023, 21:23
999

Збройні сили Словаччини показали багатоцільові винищувачі МіГ-29, які надали Україні. З’явилося відео передачі ЗСУ чотирьох МіГ-29 під словацьку версію пісні «Гей, соколи!»





Нагадаємо, сьогодні Братислава офіційно підтвердила передачу перших літаків Україні.

Передислокацію винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації, — сказав міністр оборони Ярослав Надь.

Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні. Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів