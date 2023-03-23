Скільки часу росія здатна вести війну проти України — прогноз ГУР

https://racurs.ua/ua/n181260-skilky-chasu-rosiya-zdatna-vesty-viynu-proty-ukrayiny-prognoz-gur.html

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Який у росії залишився запас міцності військовий та економічний, що дозволяє країні-агресору продовжувати вести війну проти України, спрогнозував заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Воєнна розвідка Литви каже, що запас росії — це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 — максимум 2024 рік — все. Це — якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим, — вважає Скібіцький.

Також представник ГУР вказав, скільки залишилося дронів-камікадзе «Шахед» у росіян.

За нашими підрахунками, в них ще є запас з тих партій, які вони отримували наприкінці минулого року і на початку цього. У них, ймовірно, залишилося ще близько 200 одиниць «Шахедів». Але вони їх не використовують так масово, як раніше. Це підтверджує те, що в них немає великого запасу — вони економлять, — зауважив Скібіцький.

Загалом фізично армія рф використала із законтрактованих 1 тис. 750 іранських безпілотників приблизно 800 одиниць.

Нагадаємо, інтервали між масованими обстрілами України стали довшими, а загроза наступу з білорусі, про яку говорили весь останній рік, — меншою. Головне управління розвідки вважає, що росіяни змінюють тактику й адаптуються до нових умов війни.