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Ракурс
В оккупированной Феодосии прогремело два взрыва

В оккупированной Феодосии прогремело два взрыва (ФОТО)

8 апр 2023, 11:56
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Так званий голова окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що над Феодосією «була збита ракета, запущена з України».


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Чекаємо на підтвердження інформації від українського Генштабу.

Місцеві пабліки повідомляють про два вибухи близько 11:00 у районі порту та податкової адміністрації. Пишуть, що за звуками схоже на роботу ППО, при цьому на фото видно клуби диму, що підіймаються над містом.

Источник: Ракурс


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