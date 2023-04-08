В окупованій Феодосії пролунало два вибухи, ймовірно працювала ППО

https://racurs.ua/ua/n181795-v-okupovaniy-feodosiyi-prolunalo-dva-vybuhy-ymovirno-pracuvala-ppo.html

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Так званий голова окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що над Феодосією «була збита ракета, запущена з України».

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Чекаємо на підтвердження інформації від українського Генштабу.

Місцеві пабліки повідомляють про два вибухи близько 11:00 у районі порту та податкової адміністрації. Пишуть, що за звуками схоже на роботу ППО, при цьому на фото видно клуби диму, що підіймаються над містом.