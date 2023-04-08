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Мощи и церковную утварь пытались вывезти в Молдову, фото: ГПСУ

Мощи 80 святых и церковную утварь пытались вывезти «на праздник» в Молдову (ФОТО)

8 апр 2023, 15:54
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Ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой, котрі намагалися вивезти до Молдови, виявили прикордонники разом із митниками у пункті пропуску «Табаки».


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Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято, — зазначають у відомстві. — Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

У ДПСУ додають, що про цей злочин повідомили поліції та СБУ.

Мощі та церковне начиння намагалися вивезти до Молдови, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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