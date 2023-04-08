Мощі та церковне начиння намагалися вивезти до Молдови, фото: ДПСУ

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Ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой, котрі намагалися вивезти до Молдови, виявили прикордонники разом із митниками у пункті пропуску «Табаки».

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Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято, — зазначають у відомстві. — Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

У ДПСУ додають, що про цей злочин повідомили поліції та СБУ.