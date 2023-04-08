Российские захватчики начали выдавать повестки к «военкому», фото: DW

https://racurs.ua/n181813-okkupanty-nachali-vydavat-povestki-na-ulicah-starobelska-ova.html

Ракурс

На Луганщині російські окупанти почали роздавати повістки до «військкомату» на вулицях окупованого Старобільська. До цього рашисти направляли на медичний огляд чоловіків у Новопскові.

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Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Крім того, в окупованому Лисичанську рашисти обстежили будинки в районі склозаводу, виявили порожні і туди заселяють як російських військових, так й інших «гастролерів». Зазначається, що ними зайняті вже майже всі будинки.

Водночас у Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, зокрема й за пошкоджене майно.