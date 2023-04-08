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Ракурс
Російські загарбники почали видавати повістки до «військкомату», фото: DW

Окупанти почали видавати повістки на вулицях Старобільська — ОВА

8 кві 2023, 20:56
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На Луганщині російські окупанти почали роздавати повістки до «військкомату» на вулицях окупованого Старобільська. До цього рашисти направляли на медичний огляд чоловіків у Новопскові.


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Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Крім того, в окупованому Лисичанську рашисти обстежили будинки в районі склозаводу, виявили порожні і туди заселяють як російських військових, так й інших «гастролерів». Зазначається, що ними зайняті вже майже всі будинки.

Водночас у Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, зокрема й за пошкоджене майно.

Перша проблема — не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга — відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше трьох місяців. Але напередодні так званих «перших виборів» і не таке пообіцяєш, — додають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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