Окупанти почали видавати повістки на вулицях Старобільська — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n181813-okupanty-pochaly-vydavaty-povistky-na-vulycyah-starobilska-ova.htmlРакурс
На Луганщині російські окупанти почали роздавати повістки до «військкомату» на вулицях окупованого Старобільська. До цього рашисти направляли на медичний огляд чоловіків у Новопскові.
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Крім того, в окупованому Лисичанську рашисти обстежили будинки в районі склозаводу, виявили порожні і туди заселяють як російських військових, так й інших «гастролерів». Зазначається, що ними зайняті вже майже всі будинки.
Водночас у Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, зокрема й за пошкоджене майно.
Перша проблема — не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга — відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше трьох місяців. Але напередодні так званих «перших виборів» і не таке пообіцяєш, — додають в ОВА.