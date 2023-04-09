В Харьковской области мужчина подорвался на мине на огородеhttps://racurs.ua/n181827-v-harkovskoy-oblasti-mujchina-podorvalsya-na-mini-na-ogorode.htmlРакурс
На Харківщині місцевий житель підірвався на міні на городі.
Інцидент стався сьогодні, 9 квітня, у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються, — вказано в повідомленні.
У ДСНС наголошують на важливості зберігати обачність та обережність на території регіону.
Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112», — закликають у відомстві.