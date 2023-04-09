На Харківщині чоловік підірвався на міні на городі

Житель Харківщини підірвався на міні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n181827-na-harkivschyni-cholovik-pidirvavsya-na-mini-na-gorodi.html

Ракурс

На Харківщині місцевий житель підірвався на міні на городі.

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Інцидент стався сьогодні, 9 квітня, у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують на важливості зберігати обачність та обережність на території регіону.