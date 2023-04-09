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Ракурс
Житель Харківщини підірвався на міні, фото: ДСНС

На Харківщині чоловік підірвався на міні на городі

9 кві 2023, 14:34
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На Харківщині місцевий житель підірвався на міні на городі.


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Інцидент стався сьогодні, 9 квітня, у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують на важливості зберігати обачність та обережність на території регіону.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112», — закликають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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