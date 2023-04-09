Бой танкистов ВСУ с врагом на расстоянии вытянутой руки показали на видео

Украинские танкисты на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181829-boy-tankistov-vsu-s-vragom-na-rasstoyanii-vytyanutoy-ruki-pokazali-na-video.html

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Оборона міста Бахмут Донецької області досі триває, проти ворога працюють не лише піхотинці, але й важка бронетехніка.

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Один із запеклих боїв з окупантами в цьому районі військові показали на відео. Під час одного з протистоянь на підтримку піхоті прибув танк. Окопи росіян та підрозділів Сил оборони знаходяться через лісосмугу. Відповідне відео 92-го ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікувала в YouTube.

Військові зазначають, що на цій ділянці ворог знаходиться на відстані витягнутої руки.

Окопи орків та наших Героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників, — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, на Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського виявили та знищили спостережний пункт ворога, який був розміщений на одному з териконів. Відео прицільних влучань опублікувало командування Військово-морських сил ЗСУ.