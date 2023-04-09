Шесть громких взрывов прогремели в районе Токмака. Фото: Воздушные силы

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На території окупованої частини Запорізької області знову неспокійно.

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У неділю, 9 квітня, у районі тимчасово окупованого Токмака прогриміли шість вибухів. Жодні деталі щодо вибухів у районі Токмака зараз невідомі. У Збройних силах України цю подію поки не коментували. Про «бавовну» в районі Токмака повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Наша верба кацапів б'є, — написав він.

Раніше Федоров повідомляв, в останні два тижні почастішали вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Після цих прильотів було знищено 15 військових угруповань ворога, а окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із росії.

Нагадаємо, 6 квітня у Мелітополі та Мелітопольському районі вибухи прогриміли в тих місцях, куди росіяни чотири дні звозили свою військову техніку та особовий склад.

А в оперативному командуванні «Південь» нічні вибухи у Мелітополі назвали підготовкою українських Сил оборони до контрнаступу.