Эммануэль Макрон считает, что сейчас не время для переговоров с россией. Фото:

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Президент Франції Еммануель Макрон зробив несподівану заяву щодо переговорів між Україною та російською федерацією.

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Французький лідер вважає, що час для перемовин ще не настав, бо «погода зараз військова». За його словами, українці продовжують стримувати російську навалу, а країни-партнери їм у цьому допомагають. Про це Макрон заявив в інтерв’ю газеті Les Échos під час нещодавнього візиту до Китаю.

Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи, — зазначив він.

Президент Франції відзначив, що він прибув до Пекіна для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб консолідувати підходи щодо війни. Його візит мав на меті підтримку принципів Статуту ООН, чітке нагадування про ядерну енергетику, гуманітарне право, захист дітей та прагнення до тривалого миру.

На думку Макрона, Китайська Народна Республіка повинна зрозуміти, які наслідки має те, що рф вирішила розмістити ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як диктатор володимир путін взяв на себе зобов’язання не робити цього.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки росії. Також зазначалося, що глава КНР умовляє Францію «протидіяти» Сполученим Штатам Америки.

Джерело: Les Échos