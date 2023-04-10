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рф потеряла почти 179 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб
рф потеряла почти 179 тыс. оккупантов с начала вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181846-rf-poteryala-pochti-179-tys-okkupantov-s-nachala-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
Військові втрати росії у війні проти України зростають щодня й станом на 10 квітня ворог втратив вже майже 179 тис. солдатів, офіцерів та найманців.
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У неділю, 9 квітня, Сили оборони знищили 670 ворогів, спопелили один танк, чотири броньовики, 10 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Про це 10 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 178 тис. 820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 637 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 28 (+4) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 750 (+10) од,
- РСЗВ — 534 (+1) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного — 2 тис. 323 (+11),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 607 (+5) од,
- спеціальна техніка — 311 (+2).
Нагадаємо, в командуванні оперативного командування «Південь» заявили, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили спостережний пост ворога на лівому березі Дніпра та польовий пункт боєпостачання на островах.
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