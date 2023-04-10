рф втратила майже 179 тис. окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181846-rf-vtratyla-mayje-179-tys-okupantiv-z-pochatku-vtorgnennya-infografika.html

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Військові втрати росії у війні проти України зростають щодня й станом на 10 квітня ворог втратив вже майже 179 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

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У неділю, 9 квітня, Сили оборони знищили 670 ворогів, спопелили один танк, чотири броньовики, 10 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Про це 10 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 178 тис. 820 (+670) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 637 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 28 (+4) од,

артилерійських систем — 2 тис. 750 (+10) од,

РСЗВ — 534 (+1) од,

засоби ППО — 282 (+0) од,

літаків — 307 (+0) од,

гелікоптерів — 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного — 2 тис. 323 (+11),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 607 (+5) од,

спеціальна техніка — 311 (+2).

Нагадаємо, в командуванні оперативного командування «Південь» заявили, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили спостережний пост ворога на лівому березі Дніпра та польовий пункт боєпостачання на островах.