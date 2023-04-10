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Автомобили для бездорожья и мобильные антенны для сверхсложных условий — Германия передала Украине новый транш помощи

Автомобили для бездорожья и мобильные антенны для сверхсложных условий — Германия передала Украине новый транш помощи

10 апр 2023, 16:22
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Уряд ФРН передав Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та патрони.


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У новому пакеті — одна інженерна броньована машина DACHS (загалом їх передано вже чотири), вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52), вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34), вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26), а також 23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість — 83 520).

Уся передана військова допомога — напряму від німецької промисловості. Особливо важливі вантажівки Zetros під брендом Mercedes-Benz, створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.

Загалом до нового пакету допомоги увійшли:

  • Броньовані інженерні машини DACHS;

  • Вантажівки Zetros для екстремального бездоріжжя;

  • Мобільні антенні системи;
  • Розвідувальні дрони;
  • Боєприпаси калібру 40 мм (використовуються, зокрема, для автоматичних зенітних гармат Bofors).

У постачаннях Україні акцент часто роблять на зброю, але українські підрозділи теж дуже потребують вантажівок. Під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя. З цієї вантажівки можна зробити евакуатор, кран, люльку, мобільний генератор, самоскид, заправник тощо, — наголошує «Мілітарний».

Источник: Ракурс


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