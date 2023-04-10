Автомобили для бездорожья и мобильные антенны для сверхсложных условий — Германия передала Украине новый транш помощи

https://racurs.ua/n181862-avtomobili-dlya-bezdorojya-i-mobilnye-antenny-dlya-sverhslojnyh-usloviy-germaniya-peredala.html

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Уряд ФРН передав Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та патрони.

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У новому пакеті — одна інженерна броньована машина DACHS (загалом їх передано вже чотири), вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52), вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34), вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26), а також 23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість — 83 520).

Уся передана військова допомога — напряму від німецької промисловості. Особливо важливі вантажівки Zetros під брендом Mercedes-Benz, створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.

Загалом до нового пакету допомоги увійшли:

Броньовані інженерні машини DACHS;

Вантажівки Zetros для екстремального бездоріжжя;

Мобільні антенні системи;

Розвідувальні дрони;

Боєприпаси калібру 40 мм (використовуються, зокрема, для автоматичних зенітних гармат Bofors).