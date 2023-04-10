Ракурсhttps://racurs.ua/
Авто для бездоріжжя та мобільні антени для надскладних умов — Німеччина передала Україні новий транш допомоги
Авто для бездоріжжя та мобільні антени для надскладних умов — Німеччина передала Україні новий транш допомогиhttps://racurs.ua/ua/n181862-avto-dlya-bezdorijjya-ta-mobilni-anteny-dlya-nadskladnyh-umov-nimechchyna-peredala-ukrayini.htmlРакурс
Уряд ФРН передав Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та патрони.
.
У новому пакеті — одна інженерна броньована машина DACHS (загалом їх передано вже чотири), вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52), вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34), вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26), а також 23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість — 83 520).
Уся передана військова допомога — напряму від німецької промисловості. Особливо важливі вантажівки Zetros під брендом Mercedes-Benz, створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.
Загалом до нового пакету допомоги увійшли:
Броньовані інженерні машини DACHS;
Вантажівки Zetros для екстремального бездоріжжя;
- Мобільні антенні системи;
- Розвідувальні дрони;
- Боєприпаси калібру 40 мм (використовуються, зокрема, для автоматичних зенітних гармат Bofors).
У постачаннях Україні акцент часто роблять на зброю, але українські підрозділи теж дуже потребують вантажівок. Під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя. З цієї вантажівки можна зробити евакуатор, кран, люльку, мобільний генератор, самоскид, заправник тощо, — наголошує «Мілітарний».