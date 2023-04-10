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Ракурс
Два часа экономии — между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение

Два часа экономии — между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение (ФОТО)

10 апр 2023, 21:00
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Між Києвом та Черніговом відновили швидке сполучення: відкрили міст, що був зруйнований ще на початку війни


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Вперше з лютого 2022 року від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за дві години. Це стало можливим в результаті реалізації багатоетапної відбудови мосту Агентством відновлення.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволено усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи продовжуються, його буде відкрито згодом.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Донині водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Источник: Ракурс


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