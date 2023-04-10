Два часа экономии — между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение

https://racurs.ua/n181875-dva-chasa-ekonomii-mejdu-kievom-i-chernigovom-vosstanovili-pryamoe-avtosoobschenie-foto.html

Ракурс

Між Києвом та Черніговом відновили швидке сполучення: відкрили міст, що був зруйнований ще на початку війни

.

Вперше з лютого 2022 року від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за дві години. Це стало можливим в результаті реалізації багатоетапної відбудови мосту Агентством відновлення.

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволено усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи продовжуються, його буде відкрито згодом.

Півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Донині водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова.