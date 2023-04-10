Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Дві години економії — між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення (ФОТО)

10 кві 2023, 21:00
999

Між Києвом та Черніговом відновили швидке сполучення: відкрили міст, що був зруйнований ще на початку війни


.

Вперше з лютого 2022 року від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за дві години. Це стало можливим в результаті реалізації багатоетапної відбудови мосту Агентством відновлення.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволено усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи продовжуються, його буде відкрито згодом.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Донині водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова.

Між Києвом і Черніговом відновили пряме автосполучення

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів