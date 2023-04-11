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Пограничники показали эмоциональную встречу освобожденных украинцев
Пограничники показали эмоциональную встречу освобожденных украинцев (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181895-pogranichniki-pokazali-emocionalnuu-vstrechu-osvobojdennyh-ukraincev-video.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України оприлюднила відео зустрічі звільнених напередодні з російського полону побратимів.
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Учора під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник. Зі сльозами на очах бійці телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам, — йдеться у повідомленні.
10 квітня Україна повернула додому сотню військових, серед них — бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, що відбувся «непростий» великий обмін полоненими. Україна повернула додому 100 наших захисників — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед звільнених з російського полону українців — захисниця «Азовсталі» Валерія Карпиленко з позивним «Нава». Служба безпеки України вказала, що з полону звільнили 80 чоловіків і 20 жінок.
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