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Ракурс
Прикордонники показали емоційну зустріч визволених полонених

Прикордонники показали емоційну зустріч визволених полонених (ВІДЕО)

11 кві 2023, 14:50
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Державна прикордонна служба України оприлюднила відео зустрічі звільнених напередодні з російського полону побратимів.


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Учора під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник. Зі сльозами на очах бійці телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам, — йдеться у повідомленні.

10 квітня Україна повернула додому сотню військових, серед них — бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

Нагадаємо, Офіс президента повідомив, що відбувся «непростий» великий обмін полоненими. Україна повернула додому 100 наших захисників — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед звільнених з російського полону українців — захисниця «Азовсталі» Валерія Карпиленко з позивним «Нава». Служба безпеки України вказала, що з полону звільнили 80 чоловіків і 20 жінок.

Джерело: Ракурс


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