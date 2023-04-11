Возврат доплат военным — в Раду внесли блокирующее постановлениеhttps://racurs.ua/n181907-vozvrat-doplat-voennym-v-radu-vnesli-blokiruuschee-postanovlenie.htmlРакурс
У Верховну Раду внесено проект постанови № 8312-П, який блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 тис. гривень, за що народні депутати проголосували вчора, 10 квітня.
Ініціатором став депутат від «Голосу» Володимир Цабаль. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Залізняк.
Поки ця постанова не буде розглянута в залі, Спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради, — зазначив Залізняк.
Цабаль, на своїй Фейсбук-сторінці коментуючи внесення цієї постанови, називає підтримані Радою зміни до законодавства, котрі передбачають підвищення виплат військовим за рахунок обмеження максимальних зарплат чиновників, «популізмом на грані шкідництва».
На його думку, вони не дозволять профінансувати підвищення виплат військовим у необхідному обсязі, а також порішать міжнародні зобов’язання України.
Рішення по лімітам виплат для працівників НАЗК, НАБУ, суддям, керівникам держкомпаніям … порушує велику кількість зобов’язань України перед ЄС, МВФ і іншими донорами, — вважає Цабаль. — Порушивши дані зобов’язання, ми можемо «недоотримати» в майбутньому значну частину фінансування бюджету. А, нагадаю, зараз більше 50% бюджету … фінансують саме наші донори і партнери.