Закон про підвищення надбавок заблокували у Раді, фото: «Детектор.медіа»

https://racurs.ua/ua/n181907-povernennya-doplat-viyskovym-u-radu-vnesly-blokuuchu-postanovu.html

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У Верховну Раду внесено проект постанови № 8312-П, який блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 тис. гривень, за що народні депутати проголосували вчора, 10 квітня.

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Ініціатором став депутат від «Голосу» Володимир Цабаль. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Залізняк.

Поки ця постанова не буде розглянута в залі, Спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради, — зазначив Залізняк.

Цабаль, на своїй Фейсбук-сторінці коментуючи внесення цієї постанови, називає підтримані Радою зміни до законодавства, котрі передбачають підвищення виплат військовим за рахунок обмеження максимальних зарплат чиновників, «популізмом на грані шкідництва».

На його думку, вони не дозволять профінансувати підвищення виплат військовим у необхідному обсязі, а також порішать міжнародні зобов’язання України.