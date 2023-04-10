Наразі це непросто - у владі не впевнені, що Рада повернула 30 тисяч доплат військовим

https://racurs.ua/ua/n181878-narazi-ce-neprosto-u-vladi-ne-vpevneni-scho-rada-povernula-30-tysyach-doplat-viyskovym.html

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Реалізація рішення про повернення щомісячної доплати 30 тис. грн українським захисникам потребує додаткових джерел фінансування державного бюджету. Президент ще буде обмірковувати рішення, чи підписувати цей закон.

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Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський («Слуга народу»).

За його словами, зараз «дуже складно робити якісь прогнози щодо реалізації відповідного рішення».

Було дуже багато дискусій, коли ми скасовували ці виплати. Повернути їх — це означає, що держава має знайти близько 1 трильйона гривень на рік… Ми всі за те, щоб повернути виплати, але треба знайти джерела. Будемо думати, — сказав Веніславський, зауваживши, що «наразі це непросто.

Рада 10 квітня проголосувала за повернення військовим премій у 30 тис. грн за рахунок депутатів і держслужбовців. Але цього замало.

Поправка від Дмитра Разумкова передбачає повернення додаткових виплат у розмірі 30 тис. грн для військовослужбовців, поліцейських та працівників ДСНС незалежно від району виконання ними завдань.

Нардеп Железняк розповів про нюанси ухвалення цього рішення, яке на практиці складне до втілення.

Проголосована поправка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). Але, щоб повернення надбавок військовим спрацювало, потрібно буде вносити зміни у держбюджет.