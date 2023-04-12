Минобороны призывает украинцев прекратить распространять видео казни военнопленного

https://racurs.ua/n181928-minoborony-prizyvaet-ukraincev-prekratit-rasprostranyat-video-kazni-voennoplennogo.html

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Міноборони закликає українців припинити поширювати відео страти росіянами полоненого та утриматися від публічних припущень щодо особи загиблого.

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Українська влада робить усе, щоб встановити особу загиблого українського полоненого, відео жорстокого вбивства якого з’явилося в мережі, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Усім нам важливо розуміти — ідентифікація особи по відео, а тим більше особи в таких обставинах є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, — заявила Маляр.

Маляр також закликала припинити розповсюдження цього відеозапису та «будь-якого подібного відеоматеріалу».

Тепер, коли вже всі побачили — це повинні побачити прокурори та Міжнародний суд, — сказала заступниця міністра оборони України.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що силовики дістануть катів, які це зробили, навіть з-під землі.

Ми знайдемо цих катів. Якщо буде треба — дістанемо скрізь, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони понесуть покарання, — сказав Малюк.

В українському відомстві вважають, що на відео, яке з’явилося в мережі 11 квітня, російські окупанти «проявляють свою тваринну сутність», жорстоко катуючи українського полоненого та відрізаючи йому голову.