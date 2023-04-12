Міноборони закликає українців припинити поширювати відео страти росіянами полоненогоhttps://racurs.ua/ua/n181928-minoborony-zaklykaie-ukrayinciv-prypynyty-poshyruvaty-video-straty-rosiyanamy-polonenogo.htmlРакурс
Міноборони закликає українців припинити поширювати відео страти росіянами полоненого та утриматися від публічних припущень щодо особи загиблого.
Українська влада робить усе, щоб встановити особу загиблого українського полоненого, відео жорстокого вбивства якого з’явилося в мережі, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Усім нам важливо розуміти — ідентифікація особи по відео, а тим більше особи в таких обставинах є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, — заявила Маляр.
Маляр також закликала припинити розповсюдження цього відеозапису та «будь-якого подібного відеоматеріалу».
Тепер, коли вже всі побачили — це повинні побачити прокурори та Міжнародний суд, — сказала заступниця міністра оборони України.
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що силовики дістануть катів, які це зробили, навіть з-під землі.
Ми знайдемо цих катів. Якщо буде треба — дістанемо скрізь, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони понесуть покарання, — сказав Малюк.
В українському відомстві вважають, що на відео, яке з’явилося в мережі 11 квітня, російські окупанти «проявляють свою тваринну сутність», жорстоко катуючи українського полоненого та відрізаючи йому голову.