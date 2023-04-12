росія гірша за ІДІЛ - Кулеба про обезголовлення українського бійця

https://racurs.ua/ua/n181924-rosiya-girsha-za-idil-kuleba-pro-obezgolovlennya-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

росію потрібно вигнати з України та з ООН.

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Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на нове відео страти російськими виродками українського військового. Він назвав росію гіршою за ІДІЛ (терористичне утворення «Ісламська держава»).

У мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини, — написав Кулеба в Twitter.

росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей, так президент України Володимир Зеленський про коментував страту українського воїна окупантами.

Ми нічого не збираємось забувати та прощати вбивць, — заявив президент.

Також він закликав відреагувати на страту світових лідерів: «Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти».

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України. Заразі проводиться детальна перевірка змісту контенту та попередніх даних, локації та встановлення осіб.

СБУ почала кримінальне провадження.