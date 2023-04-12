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Ракурс
СБУ відкрила справу за фактом жорстокого вбивства українського полоненого

СБУ відкрила справу за фактом жорстокого вбивства українського полоненого

12 кві 2023, 11:03
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Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого.


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Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що силовики дістануть катів, які це зробили, навіть з-під землі.

Ми знайдемо цих катів. Якщо буде треба — дістанемо скрізь, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони понесуть покарання, — сказав Малюк.

В українському відомстві вважають, що на відео, яке з’явилося в мережі 11 квітня, російські окупанти «проявляють свою тваринну сутність», жорстоко катуючи українського полоненого та відрізаючи йому голову.

Телекомпанія CNN знайшла ще одне відео з обезголовлюванням українських військових.

Джерело: Ракурс


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