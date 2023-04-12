СБУ відкрила справу за фактом жорстокого вбивства українського полоненого

https://racurs.ua/ua/n181919-sbu-vidkryla-spravu-za-faktom-jorstokogo-vbyvstva-ukrayinskogo-polonenogo.html

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Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого.

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Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що силовики дістануть катів, які це зробили, навіть з-під землі.

Ми знайдемо цих катів. Якщо буде треба — дістанемо скрізь, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони понесуть покарання, — сказав Малюк.

В українському відомстві вважають, що на відео, яке з’явилося в мережі 11 квітня, російські окупанти «проявляють свою тваринну сутність», жорстоко катуючи українського полоненого та відрізаючи йому голову.

Телекомпанія CNN знайшла ще одне відео з обезголовлюванням українських військових.