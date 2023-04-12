В інтернеті з'явилося відео з обезголовленням українського військового

https://racurs.ua/ua/n181909-v-interneti-z-yavylosya-video-z-obezgolovlennyam-ukrayinskogo-viyskovogo.html

Ракурс

Російські навколовійськові телеграм-канали 11 квітня поширюють разюче відео, на якому, як стверджується, вояк окупаційної армії відрізає голову полоненому бійцеві ЗСУ.

.

Це відео почало поширюватися в інтернеті проти ночі 12 квітня. Особи людей на ньому закриті масками. Один з, ймовірно, російських військових веде переговори щодо рації та дає вказівки другому (який і вбиває за допомогою ножа).

На відео тривалістю 1 хв. 40 сек. військовий армії рф, позначений білими пов’язками, притискає до землі іншого бійця та ножем перерізає йому шию.

«Ракурс» не публікує і не дає посилання на цей файл з етичних міркувань.

У кадрі полонений спершу кричить: «Больно!», потім стихає і припиняє опір.

Росіянина в цей час підбадьорюють його товариші, закликаючи йти «до конца, нах***", перепиляти хребет, «в мешок её нах*** и отправить командиру» тощо.

Зрештою воєнний злочинець віднімає голову від тіла і показує на камеру тому, хто знімає відео.

Подія, ймовірно, відбулася ще влітку, принаймні на деревах і кущах — яскраво-зелене листя.

Під час екзекуції в кадр потрапляють військовий квиток зразка ЗСУ, який лежить на землі, а після звірства рашисти показують на кадр бронежилет із патчем ЗСУ та називають замордованого «найманцем».

Незабаром після появи відео в інтернеті голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своїх соціальних мережах: «За все буде відповідь та відповідальність».