CNN знайшло ще одне відео з обезголовлюванням українських військових

https://racurs.ua/ua/n181915-cnn-znayshla-sche-odne-video-z-obezgolovluvannyam-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

Телекомпанія CNN знайшла ще одне відео з обезголовлюванням українських військових.

.

Погодні умови в кадрі свідчать, що страта сталася нещодавно, її здійснили виродки-найманці «ПВК Вагнера».

CNN не публікує кадри вбивства, але в описі вказує, що у двох військових були відтяті голови та руки.

Обезголовлені трупи двох українських військових лежать на землі біля знищеної військової машини.

На відео можна почути голос за камерою, звук, здавалося б, спотворений, щоб запобігти ідентифікації мовця.

Бронемашина потрапила на міну, — говорить російськомовний голос.

Цей голос, сміючись, продовжує:

Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 12 квітня почали поширювати в мережі ролик з кадрами страти військового, одягненої в однострій ЗСУ.