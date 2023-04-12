В ООН прокомментировали видео с казнью украинского военного. Фото:

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Ракурс

Страту українського військовополоненого російськими окупантами прокоментували в ООН.

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В організації приголомшені надзвичайно жорстокими відео зі звірствами рашистів. Однак такий злочин не є поодиноким випадком, бо зафіксовано низку порушень міжнародного гуманітарного права щодо полонених бійців. Про це 12 квітня повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених, — йдеться в заяві, яка опублікована на сайті організації.

Також в ООН наголосили, що всі воєнні злочини росіян в Україні повинні розслідуватися належним чином, а самих злочинців необхідно притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня у мережі з’явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Згодом телеканал CNN знайшов ще одне відео обезголовлення українського військового рашистами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після звірств окупантів закликав вигнати росію з ООН та назвав країну-агресора гіршою за ІДІЛ (терористичне утворення «Ісламська держава»).

У Службі безпеки України заявили, що розпочали розслідування жорстокого вбивства полоненого бійця. Очільник спецслужби Василь Малюк запевнив, що силовики дістануть катів, які це зробили, навіть з-під землі.

У Міністерстві оборони України зазначили, що особа вбитого росіянами полоненого захисника встановлюється.