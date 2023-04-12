США ввели новые санкции против рф. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n181941-ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-rf-i-teh-kto-podderjivaet-agressiu-protiv-ukrainy.html

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Нові санкції проти російської федерації та прихильників її вторгнення в Україну запровадили Сполучені Штати Америки.

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До санкційного списку потрапили понад 120 юридичних та фізичних осіб у більш як 20 країнах. Зокрема, обмеження запроваджені проти китайської компанії China HEAD Aerospace Technology Co, яка продавала окупантами супутникові знімки місць в Україні. Під санкціями опинився й російський віце-прем'єр-міністр марат хуснуллін. Про це 12 квітня повідомило Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США та держсекретаря Ентоні Блінкена.

Зазначається, що обмеження торкнуться фізичних та юридичних осіб у всьому світі, зокрема в Туреччині та ОАЕ, які ухиляються від антиросійських санкцій. У санкційному списку опинилася й ПВК «Патріот», яку у Вашингтоні вважають пов’язаною із міністром оборони рф сергієм шойгу.

Під санкції відправлено й компанію King-Pai Technology HK з КНР, яку у США вважають постачальником кількох підприємств військово-промислового комплексу росії.

Також обмеження запроваджено й проти п’яти організацій та особи, які причетні до російської державної атомної енергетичної компанії «росатом».

Холдинг USM Holdings російського мільярдера алішера усманова та оператор мобільного зв’язку «МегаФон» теж вже під санкціями.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Джо Байден підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти рф, запроваджені у квітні 2021 року через шкідливу зовнішню діяльність російського уряду та розширені в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Reuters