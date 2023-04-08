Президент США направив до Конгресу Повідомлення про продовження на рік дії надзвичайної ситуації, пов’язаною зі шкідливою іноземною діяльністю уряду російської федерації.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила на своїй сторінці у Фейсбук, що це рішення Байдена дозволяє компетентним органам США продовжувати застосувати санкційні та інші обмежувальні заходи стосовно російського уряду у рамках раніше виданих виконавчих указів президента США.

Відповідно до листа, адресованого спікеру Палати представників та президенту Сенату США, «шкідлива зовнішня діяльність уряду російської федерації — це, зокрема, спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах, їх союзників та партнерів, а також залучення до та надання сприяння зловмисній кібер-діяльності проти Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів.

росію звинувачують і у сприянні та використанні транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди, діяльності проти дисидентів чи журналістів, руйнуванні безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів, порушенні загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Байден вважає, що усі ці дії рф продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Реакція росіян

Більшість росіян досі вважають, що західні санкції на них ніяк не впливають. Про це йдеться у результатах опитування «Левада-Центру».

Загальноросійське опитування показало, що кількість тих, хто переймається через санкції у рф поступово зменшується: не турбують вони 34% опитаних, не надто турбують — 30%, а тих, кого обмеження обходять значною мірою, або дуже сильно — 18% та 15% відповідно.

Найбільше стурбованих санкціями серед респондентів старшого віку: серед опитаних від 55 років і старших таких 40%. Також переймаються обмеженнями респонденти з низькими статками (такий самий відсоток). Крім того, санкції найбільше турбують мешканців великих міст із населенням понад 500 тисяч осіб (36%) та москвичів (33%).

Разом із тим, більшість респондентів (81%) зазначають, що санкції не створили для них великих проблем. Серйозні проблеми, за власним зізнанням опитаних, обмеження створили лише для 6% росіян.

78% респондентів вважають, що санкції не вплинуть негативно на розвиток росії, а 57% навіть вважають, що вони зміцнять країну і стануть стимулом для її розвитку.