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Украинцы в апреле получат обновленные платежки за газ. Фото:
Обновленные платежки за газ украинцы получат в апреле — Нафтогазhttps://racurs.ua/n181942-obnovlennye-platejki-za-gaz-ukraincy-poluchat-v-aprele-naftogaz.htmlРакурс
Єдину платіжку за газ та його доставку отримуватимуть українці з квітня 2023 року.
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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі. Зробили це після численних звернень та скарг споживачів. Про це 12 квітня ГК «Нафтогаз» повідомила у Facebook.
Зазначається, що в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни. А реквізити, індивідуальні QR-коди та дані за варіантами передачі показань і оплати будуть зібрані в одному місці.
Починаючи з цього місяця клієнти «Нафтогаз України», а також Кропивницького філії Газмережі, АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз» та АТ «Донецькоблгаз» отримають березневі рахунки в єдиній платіжці. Газовики упевнені, що це нововведення додадуть зручності та комфорту споживачам.
У «Нафтогазі» наголосили, що зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій.
Нагадаємо, у листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду Кабінет міністрів України анонсував підвищення тарифів на газ та електроенергію.
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