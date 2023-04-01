Підвищення тарифів на газ та електроенергію анонсував уряд України у меморандумі з МВФ. Фото:

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Підвищення тарифів на газ та електроенергію анонсував Кабінет міністрів України у листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду.

У Меморандумі з МВФ український уряд наголошує, що твердо відданий «реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною». Зокрема, після закінчення війни знадобиться відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на текст документа.

Зазначається, що українська влада заявила про те, що забезпечення стійкості системи та зниження квазіфіскальних зобов’язань потребуватиме поступового збільшення газу та тарифів на електроенергію для відшкодування витрат при виділенні адекватних та цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

У короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету, — йдеться у листі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд затвердив чотирирічну програму підтримки України на загальну суму 15,6 млрд дол. Президент України Володимир Зеленський заявив, що позика МВФ є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення росії та найбільшою позикою, яку світовий кредитор надасть країні, що перебуває у стані воєнного конфлікту.

Джерело: «УНІАН»