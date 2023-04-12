Бразилия проигнорировала списки вооружений, которое Украина хотела бы приобрести. Фото: warspot

https://racurs.ua/n181944-braziliya-proignorirovala-zaprosy-ukrainy-na-prodaju-orujiya-nyt.html

Ракурс

Україна надсилала до Бразилії щонайменше два великих списки озброєння.

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У перелік увійшли бронетехніка, літаки, системи протиповітряної оборони, мінометні снаряди, боєприпаси, стрілецька зброя тощо. Це озброєння Київ хотів отримати або придбати. Однак бразильська влада проігнорувала цей запит й відмовилася постачати зброю в Україну. Про це повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що аналогічний запит до Бразилії раніше надсилала й Німеччина. Свого часу Бразилія закупила німецькі зенітні самохідні установки Gepard, і Німеччина хотіла придбати у Бразилії снаряди до них. Бразильська влада відмовилася продавати боєприпаси, як дізналася про те, що вони потраплять в Україну.

Також NYT пише про те, що злиті в мережу секретні дані Пентагону вказують на те, що Сполучені Штати Америки разом з іншими союзниками намагаються знайти зброю в тих країнах, які досі відмовлялися допомагати ЗСУ. Однак їм відмовляють у цьому. Зокрема, президент Колумбії Густаво Петро заявив, що неодноразово відхиляв запити Вашингтона на закупівлю зброї російського та радянського виробництва, щоб передати її Україні.

У статті зазначається, що Бразилія могла б стати цінним постачальником зброї, оскільки вона є одним із найбільших виробників бойових літаків, які зараз дуже потрібні ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні відмовитись від окупованого Криму, бо відмова від півострова нібито може допомогти покласти край повномасштабній війні з російською федерацією.

Джерело: The New York Times