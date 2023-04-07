Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n181757-prezydent-brazyliyi-zaproponuvav-ukrayini-vidmovytysya-vid-krymu-le-figaro.html

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Відмовитись від Криму запропонував Україні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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На думку бразильського лідера, президенту рф володимиру путіну не вдасться захопити територію всієї України, а відмова української сторони від АР Крим допоможе покласти край повномасштабній війні. Про це пише видання Le Figaro із посиланням на заяву глави Бразилії.

Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою… Ми повинні знайти рішення, — заявив він.

Раніше бразильський президент заявляв, що планує запропонувати Китаю створити так званий «клуб миру» для припинення війни в Україні. Свою ідею він має обговорити під час зустрічі в Пекіні із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, у Києві наголошували, що не підуть на жодні територіальні компроміси й це стосується й питання окупованого Криму. Заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що українська влада допускає переговори з російською федерацією до початку його повернення військовим шляхом.

Дипломатичний етап можливий, коли Сили оборони досягнуть цілей на полі бою і вийдуть на адміністративний кордон з Кримом, але й не виключений і військовий шлях звільнення півострова.

Джерело: Le Figaro