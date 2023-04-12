Авто с гражданскими подорвалось на российской мине. Фото:

https://racurs.ua/n181945-avtomobil-s-grajdanskimi-podorvalsya-na-rossiyskoy-mine-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Автомобіль із цивільними наїхав на російську міну в карʼєрі поблизу села Тягинка.

.

У салоні машини перебували двоє осіб. Один чоловік внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинув, а інший 64-річний чоловік дістав тяжкі травми. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що постраждалого з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг госпіталізували до найближчого медичного закладу. Зараз за його життя борються лікарі.

В ОВА нагадали, що заборонено пересуватися територіями області, які ще не обстежили вибухотехніки.

Нагадаємо, в Харківській обласній військовій адміністрації заявляли про високу мінну небезпеку в регіоні. Зокрема, 11 квітня поблизу села Сподобівка Куп’янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік, якого госпіталізували. А в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік підірвався на російській міні на власному подвір’ї.