Алексей Резников. Фото: detector.media

https://racurs.ua/n181947-smes-pravdy-i-lji-reznikov-ob-utechke-dokumentov-pentagona.html

Ракурс

Набір таємних документів Пентагону, які нібито внаслідок «зливу» потрапили в мережу, є сумішшю правди й неправди.

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А будь-яка інформація, яка була правдивою в цих файлах, більше не є актуальною. Сам же витік даних — це інформаційна операція, яка спрямована на користь російської федерації та її союзників. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков, який перебуває на саміті в Іспанії. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Там багато інформації, що не відповідає дійсності. А та інформація, яка відповідає дійсності, вже втратила актуальність. Тобто це суміш правди та неправди. Тому я припускаю, що ця акція була зроблена навмисно, — зазначив міністр.

Резніков висловив упевненість, що Україна та союзники працюватимуть над тим, щоб «нейтралізувати цей витік і уникнути подібного в майбутньому».

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що в Twitter та Telegram з’явилися секретні документи, в яких описуються плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом Сил оборони.

Після інциденту глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв «перевернути кожен камінь» у пошуках джерела витоку секретних документів.

А видання The Washington Post заявило, що «злиті» в мережу секретні документи Міноборони США стали однією з причин, чому запланований контрнаступ України був відкладений.

Джерело: Sky News