Україна відклала контрнаступ через низку причин, пише WP

Україна відклала контрнаступ через низку причин. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n181938-ukrayina-vidklala-zaplanovanyy-kontrnastup-z-troh-prychyn-wp.html

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Запланований контрнаступ України був відкладений через низку причин.

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Військову операцію відклали через погану погоду, повільне постачання обладнання й нестачу боєприпасів та нещодавно «злиті» секретні документи Пентагону. Оскільки Україна хоче вигнати окупантів з усіх територій, тому Сили оборони не стали йти на ризик, не маючи у своєму розпорядженні всіх складових. Про це 12 квітня повідомило американське видання The Washington Post.

Очікуваний весняний наступ був представлений як вирішальна можливість для України повернути собі територію. Але операцію було відкладено через погоду, повільне постачання обладнання та брак боєприпасів, — пишуть журналісти.

Видання також цитує командира одного з підрозділів Збройних сил України з позивним Метис, який працює в районі Бахмута. Офіцер розповів, що військові зафіксували, як нещодавно мобілізовані росіяни «дуже добре зміцнюють свої позиції». За його словами, попри успіх деяких вилазок, його підрозділ не готовий до повномасштабного наступу.

Також у статті йдеться про те, що опубліковані у мережі секретні документи Пентагону також не дають Україні можливості розпочати контрнаступ. У цих злитих даних розповідається про стан ЗСУ та плани контрнаступу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом у Вашингтон заявив, що ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, а влітку 2023 року.

А державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україна та США вже погодили оновлені варіанти українського контрнаступу.

Джерело: The Washington Post