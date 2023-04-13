Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Славянская городская ВА
Рашисты ночью ударили по Славянску ракетами С-300 (ФОТО)https://racurs.ua/n181953-rashisty-nochu-udarili-po-slavyansku-raketami-s-300-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.
.
Про це повідомляє прес-служба Слов’янської військової адміністрації.
В ніч на сьогодні, 13 квітня, ворог вдарив по місту двома ракетами «С-300»:
- одна з них влучила у подвір’я школи № 8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони;
- інша ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків.
На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.
В Донецькій ОВА зазначають, що в результаті нічного ракетного удару по Слов’янську було пошкоджено школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...