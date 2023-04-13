Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Слов’янська міська ВА

Рашисти вночі вдарили по Слов’янську ракетами С-300 (ФОТО)

13 кві 2023, 11:01
999

Російські загарбники знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.


.

Про це повідомляє прес-служба Слов’янської військової адміністрації.

В ніч на сьогодні, 13 квітня, ворог вдарив по місту двома ракетами «С-300»:

  • одна з них влучила у подвір’я школи № 8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони;
  • інша ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків.

На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.

В Донецькій ОВА зазначають, що в результаті нічного ракетного удару по Слов’янську було пошкоджено школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.

Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Слов’янська міська ВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів