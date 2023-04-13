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Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Слов’янська міська ВА
Рашисти вночі вдарили по Слов’янську ракетами С-300 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181953-rashysty-vnochi-vdaryly-po-slov-yansku-raketamy-s-300-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.
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Про це повідомляє прес-служба Слов’янської військової адміністрації.
В ніч на сьогодні, 13 квітня, ворог вдарив по місту двома ракетами «С-300»:
- одна з них влучила у подвір’я школи № 8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони;
- інша ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків.
На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.
В Донецькій ОВА зазначають, що в результаті нічного ракетного удару по Слов’янську було пошкоджено школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.