Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Слов’янська міська ВА

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Російські загарбники знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

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Про це повідомляє прес-служба Слов’янської військової адміністрації.

В ніч на сьогодні, 13 квітня, ворог вдарив по місту двома ракетами «С-300»:

одна з них влучила у подвір’я школи № 8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони;

інша ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків.

На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.

В Донецькій ОВА зазначають, що в результаті нічного ракетного удару по Слов’янську було пошкоджено школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.