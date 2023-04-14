Запорожская атомная электростанция. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n181996-okkupanty-gotovyatsya-zablokirovat-personal-na-zaes-energoatom.html

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Військові росії планують тривалий час утримувати в заручниках працівників Запорізької атомної електростанції.

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Ворог вже підготувався для того, щоб заблокували персонал «атомки». Окупанти бояться контрнаступу Збройних сил України та враховують шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої ЗАЕС. Про це 14 квітня «Енергоатом» повідомив у Telegram.

Зазначається, що загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води. Українська сторона не виключає, що росіяни не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, а силоміць заблокують їх.

В «Енергоатомі» нагадали, що подібний сценарій росіяни втілювали в життя на початку повномасштабної війни, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді атомники перебували в заручниках аж до деокупації.

Нагадаємо, 8 квітня в «Енергоатомі» заявляли, що російські окупанти облаштовують новий паркан на підходах до адміністративної будівлі Запорізької АЕС станції. Через це маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти пішки.