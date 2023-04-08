Рашисти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до ЗАЕС

Рашисти встановлюють новий паркан біля ЗАЕС, фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n181803-rashysty-vstanovluut-dodatkovyy-parkan-schob-ogorodyty-pid-yizdy-do-zaes.html

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Російські окупанти облаштовують новий паркан на підходах до адмінбудівлі Запорізької АЕС станції. Для цього вже почали рити землю.

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Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки, — зазначають в «Енергоатому». — Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту.

Зазначається, що через облаштування паркану маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти.