Полесью прогнозируют самый большой за 10 лет паводок

https://racurs.ua/n182000-polesu-prognoziruut-samyy-bolshoy-za-10-let-pavodok-foto.html

Ракурс

У Чернігівській області прогнозують найбільший за 10 років паводок.

.

Наразі найкритичніша ситуація по річці Дніпро. І якщо вода буде далі підійматися, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4000 людей. Наразі затоплені вже 7 населених пунктів.

У разі погіршення ситуації можлива евакуація населення, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Також рятувальники вже ліквідують наслідки паводка у Київській та Черкаській областях. Напередодні влада Київщини попередила про затоплення заплавних і прирічкових територій у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах.

У Черкаській області вже підтоплені низка прирічкових сіл.

В Іванкові на Київщині вчора через прорив дамби почався сильний потоп. За словами місцевих жителів, потік води був настільки сильним, що вулиці селища перетворилися на річки.

Десь за 30−40 хвилин після того, як вода почала заливати двори приватних будинків, приїхали рятувальники та поліцейські. Вони евакуювали місцевих мешканців та прочистили русло струмка, яке було забите сміттям. Співробітникам ДСНС знадобилося близько години, щоби почистити струмок, після чого вода почала йти, — розповідає мешканка Іванкова Світлана.

Найбільше затопило два будинки на вулиці 1 Травня, ці будинки знаходяться в нижній частині вулиці. Вода потрапила просто до будинків.

Врятувало те, що вода дуже швидко пішла, буквально за три-чотири години. Але в будинку все промокло: підлога, меблі. Підтопило навіть машину на вулиці, — розповідає місцевий житель Валерій.

За словами чоловіка, на той час його не було вдома.

Подзвонили сусіди і сказали, що будинок затопило, я був за півгодини їзди від дому, на роботі. Одразу поїхав додому. Коли приїхав, то тут уже були рятувальники, поліція. Мені сказали, що вони вже ліквідували причину потопу і вода йтиме. На той момент рівень води на подвір’ї було близько 40−50 см. За годину вода пішла, — розповідає Валерій.

Мешканці Іванкова скаржаться на місцеву владу, що та не стежить за інфраструктурою у місті, не чистить зливи та струмки, які постійно забиті сміттям. Місцеві впевнені, що через це і сталося затоплення.

А ось причиною розмиття переправи послужила повінь. Через тривалі дощі рівень води в річці Тетерів піднявся на кілька метрів і затопив переправу через річку Тетерів. Переправу спорудили після визволення Іванкова на початку травня 2022 року. Сам міст підірвали московити під час втечі з Київської області.