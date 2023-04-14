Поліссю прогнозують найбільший за 10 років паводок

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Путін скасовує паради Перемоги в регіонах РФ через брак танків

Про це пишуть експерти американського аналітичного центру Atlantic Council. За їхніми даними, парадів на 9 травня не буде у Курській та Білгородській областях, а також у Криму. Офіційна причина — міркування безпеки, оскільки ці регіони межують з Україною. Але, як вважають в Atlantic Council, насправді через втрати на фронті Росії може просто не вистачати військової техніки, чого влада не хоче визнавати.

«За час перебування при владі Путін підніс 9 травня до квазірелігійного свята, покликаного підтримати російську гордість. Культ перемоги над нацистською Німеччиною задає тон політиці РФ, а противники путінського режиму всередині країни і за кордоном регулярно наражаються на напади як „нацисти“ і „фашисти“», — пише оглядач BILD Філіп Фабіан.

За його словами, у чому б не полягала причина скасування парадів у низці регіонів, Путіну буде дуже складно виступати з промовою на 9 травня у Москві на тлі невдач в Україні. «Протягом усієї путінської епохи День Перемоги служив демонстрацією новонабутої сили Росії. Але цьогорічне свято може стати символом все більшої слабкості його режиму», — вважають аналітики Atlantic Council.

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