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Еще 460 россиян, восемь танков, ББМ и артиллерийских систем уничтожили ВСУ
Еще 460 россиян, восемь танков, ББМ и артиллерийских систем уничтожили ВСУhttps://racurs.ua/n182018-esche-460-rossiyan-vosem-tankov-bbm-i-artilleriyskih-sistem-unichtojili-vsu.htmlРакурс
Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 181 тис. 550 солдатів. Впродовж останньої доби захисники України знищили ще 460 загарбників.
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Про це 15 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 181 тис. 550 (+460 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 653 (+3 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 73 (+4 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 785 (+1 од.);
РСЗВ — 535;
засоби ППО — 283;
літаків — 307;
гелікоптерів — 293;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 339;
крилаті ракети — 911;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 646 (+6 од.);
спеціальна техніка — 324 (+3).
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