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Еще 460 россиян, восемь танков, ББМ и артиллерийских систем уничтожили ВСУ

Еще 460 россиян, восемь танков, ББМ и артиллерийских систем уничтожили ВСУ

15 апр 2023, 08:50
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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 181 тис. 550 солдатів. Впродовж останньої доби захисники України знищили ще 460 загарбників.


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Про це 15 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 181 тис. 550 (+460 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 653 (+3 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 73 (+4 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 785 (+1 од.);

  • РСЗВ — 535;

  • засоби ППО — 283;

  • літаків — 307;

  • гелікоптерів — 293;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 339;

  • крилаті ракети — 911;

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 646 (+6 од.);

  • спеціальна техніка — 324 (+3).

Источник: Ракурс


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