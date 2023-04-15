Ще 460 росіян, вісім танків, ББМ і артилерійських систем знищили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182018-sche-460-rosiyan-visim-tankiv-bbm-i-artyleriyskyh-system-znyschyly-zsu.html

Ракурс

Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 181 тис. 550 солдатів. Впродовж останньої доби захисники України знищили ще 460 загарбників.

.

Про це 15 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року орієнтовно склали: